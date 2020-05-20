Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю
Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"

Жизнь в условиях пандемии: в Эстонии начали тестировать "цифровой паспорт иммунитета"

Жизнь в условиях пандемии: в Эстонии начали тестировать "цифровой паспорт иммунитета"
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы стимулировать общества продолжать свою жизнь в условиях пандемии.

В Эстонии начали тестировать цифровой паспорт иммунитета, который нацелен на то, чтобы стимулировать общества продолжать свою жизнь в условиях пандемии.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Еuractiv.

"Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунитета, стремясь к более безопасному возвращению на рабочие места после блокировки коронавирусом", - указано в сообщении.

В Германии количество зараженных коронавирусом превысило 170 тысяч 

Указано, что цифровой паспорт иммунитета собирает данные тестирования и позволяет людям передавать свой статус иммунитета третьей стороне, например, работодателю, используя временный QR-код, сгенерированный после цифровой аутентификации.

Отмечается также, что паспорт цифрового иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжать свою жизнь в условиях пандемии. Многие страны и предприятия уже спешат разрабатывать приложения для отслеживания контактов. А отели Radisson и производитель продуктов питания PRFoods являются одними из первых компаний, которые начали проверять паспорт иммунитета.

Как сообщалось, ранее сообщалось о том, что после первой волны пандемии коронавируса в мире могут ввести "иммунные паспорта" для пересечения границ. 

Трамп объяснил "лидерство" США по количеству случаев COVID-19

В частности, с инициативой введения иммунных паспортов выступила Германия.

Поддержали идею "иммунных паспортов" также в Великобритании и в США.

Отметим также, что ранее глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олескив заявила о том, что если так называемые "паспорта здоровья" введут в мире, они будут введены также и в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
04 Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
05 Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве увеличилось число больных за сутки: ситуация по районам
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Президент пообещал, что праймериз в Киеве будут
Президент пообещал, что праймериз в Киеве будут
Синоптики предупредили о заморозках: какие регионы попадают под удар
Заморозки ожидаются в западных и северных областях
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь