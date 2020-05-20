Новости мира:Паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы стимулировать общества продолжать свою жизнь в условиях пандемии.

В Эстонии начали тестировать цифровой паспорт иммунитета, который нацелен на то, чтобы стимулировать общества продолжать свою жизнь в условиях пандемии.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Еuractiv.

"Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунитета, стремясь к более безопасному возвращению на рабочие места после блокировки коронавирусом", - указано в сообщении.

Указано, что цифровой паспорт иммунитета собирает данные тестирования и позволяет людям передавать свой статус иммунитета третьей стороне, например, работодателю, используя временный QR-код, сгенерированный после цифровой аутентификации.

Отмечается также, что паспорт цифрового иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжать свою жизнь в условиях пандемии. Многие страны и предприятия уже спешат разрабатывать приложения для отслеживания контактов. А отели Radisson и производитель продуктов питания PRFoods являются одними из первых компаний, которые начали проверять паспорт иммунитета.

Как сообщалось, ранее сообщалось о том, что после первой волны пандемии коронавируса в мире могут ввести "иммунные паспорта" для пересечения границ.

В частности, с инициативой введения иммунных паспортов выступила Германия.

Поддержали идею "иммунных паспортов" также в Великобритании и в США.

Отметим также, что ранее глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олескив заявила о том, что если так называемые "паспорта здоровья" введут в мире, они будут введены также и в Украине.