Памятник принцессе Анне в Париже одели в вышиванку

Парижский памятник 10-летней принцессы, будущей королевы Франции Анны Киевской, одели в вышиванку.
Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины во Франции.
«Париж надевает вышиванки. Маленькая принцесса из Киева, будущая королева Франции Анна Киевская тоже в вышитом тренде», - рассказали в посольстве об акции в центре столицы Франции в День вышиванки.
В диппредставительстве уточнили, что речь идет об одном из памятников 10-летней Анны Киевской авторства Константина Скритуцкого в рамках проекта Федора Баландина.
Как известно, в третий четверг мая украинцы уже традиционно празднуют День вышиванки. Праздник берет начало в 2006 году с инициативы на то время студентки факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета. Ю.Федьковича Леси Воронюк.
С 2014 года акция вышла за пределы кружка сознательного украинского студенчества и за рубежи Украины, став всемирным общенародным праздником.