Памятник принцессе Анне в Париже одели в вышиванку

Новости мира:Париж надевает вышиванки.

Парижский памятник 10-летней принцессы, будущей королевы Франции Анны Киевской, одели в вышиванку.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины во Франции.

«Париж надевает вышиванки. Маленькая принцесса из Киева, будущая королева Франции Анна Киевская тоже в вышитом тренде», - рассказали в посольстве об акции в центре столицы Франции в День вышиванки.

В диппредставительстве уточнили, что речь идет об одном из памятников 10-летней Анны Киевской авторства Константина Скритуцкого в рамках проекта Федора Баландина.

Как известно, в третий четверг мая украинцы уже традиционно празднуют День вышиванки. Праздник берет начало в 2006 году с инициативы на то время студентки факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета. Ю.Федьковича Леси Воронюк.

С 2014 года акция вышла за пределы кружка сознательного украинского студенчества и за рубежи Украины, став всемирным общенародным праздником.