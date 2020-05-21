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Памятник принцессе Анне в Париже одели в вышиванку

Памятник принцессе Анне в Париже одели в вышиванку
23:52 Чт, 21 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Париж надевает вышиванки.

Парижский памятник 10-летней принцессы, будущей королевы Франции Анны Киевской, одели в вышиванку.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины во Франции.

«Париж надевает вышиванки. Маленькая принцесса из Киева, будущая королева Франции Анна Киевская тоже в вышитом тренде», - рассказали в посольстве об акции в центре столицы Франции в День вышиванки.

В диппредставительстве уточнили, что речь идет об одном из памятников 10-летней Анны Киевской авторства Константина Скритуцкого в рамках проекта Федора Баландина.

Как известно, в третий четверг мая украинцы уже традиционно празднуют День вышиванки. Праздник берет начало в 2006 году с инициативы на то время студентки факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета. Ю.Федьковича Леси Воронюк.

С 2014 года акция вышла за пределы кружка сознательного украинского студенчества и за рубежи Украины, став всемирным общенародным праздником.

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Париж, Франция, Памятник, Вышиванка.
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