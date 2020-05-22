В Германии снизились показатели смертности от COVID-19

Новости мира:За сутки в Германии выявлено 460 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

В Германии продолжают уменьшаться суточные показатели смертности от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает немецкий федеральный Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Всего от COVID-19 в Германии умерли 8 тыс. 174 человека, в том числе за последние сутки - 27. 21 мая сообщалось о смерти 57 человек, 20 мая - 83.

Общее количество инфицированных возросло до 177 тыс. 212 человек, в том числе 460 - за последние сутки.

В то же время за последние сутки выздоровели 1 тыс. человек. Всего в ФРГ после COVID-19 выздоровели 159 тыс. человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 мая в мире зарегистрировали 5 103 278 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Скончались - 332 925 человек.