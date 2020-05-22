В Эстонии отменяется часть пост-карантинных ограничений

Новости мира:В Эстонии с 1 июня снимаются ограничения для проведения публичных мероприятий, заведения общепита и музеи отказываются от требований допускать ограниченное число посетителей, теперь жители республики могут посещать страны Балтии без соблюдения карантина.

Жители Эстонии могут ездить в Латвию, Литву, Финляндию и обратно без необходимости соблюдать 14-дневный карантин, если к моменту путешествия они в течение двух недель не бывали в третьих странах, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Эстонии. Если человек прибывает в Эстонию через Латвию или Литву из третьей страны, то по прибытии домой он должен будет провести 14 дней в карантине, как и по приезде из другого иностранного государства.

С 1 июня разрешены такие публичные мероприятия, как киносеансы, спектакли, концерты, ярмарки, фестивали, конференции как в помещении, так и под открытым небом. В части музеев и выставок с 1 июня отказываются от требования не собирать более 10 человек в одной группе.

В ресторанах, барах и других заведениях общепита с 1 июня можно снова проводить время без ограничений и после 22:00. Также ограничения снимаются с времяпрепровождения в казино и залах игровых автоматов.

С 1 июля разрешено проведение спортивных соревнований со зрителями при условии, что соблюдается правило социальной дистанции, если соревнования проходят в помещении, то заполняемость помещения ограничивается 50% от максимальной, а количество участников не превышает 500. На свежем воздухе при соблюдении правил разрешается проведение соревнования с участием 1000 человек.

В то же время сохраняется в ряде случаев требование о соблюдении социальной дистанции и наличии на мероприятиях дезинфицирующих средств.