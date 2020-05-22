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СМИ: Британия хочет штрафовать путешественников за нарушение самоизоляции

СМИ: Британия хочет штрафовать путешественников за нарушение самоизоляции
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Британское правительство собирается ввести штраф в 1000 фунтов стерлингов для тех, кто нарушает самоизоляцию по прибытии из-за границы.

Приезжающие в Великобританию иностранцы и возвращающиеся жители страны по прилету будут обязаны провести 14 дней в самоизоляции, в противном случае им грозит крупный штраф, сообщил в пятницу телеканал Sky News.

По данным телеканала, нарушители могут быть оштрафованы на сумму в размере 1000 фунтов стерлингов.

Отмечается, что прибывающих в страну попросят оставить свои контактные данные для того, чтобы сотрудники здравоохранения смогли проводить проверки с целью убедиться, что правила соблюдаются.

При этом правила не распространяются на автоперевозчиков и медработников. Также ограничения не затронут общую зону передвижений с Ирландией.

Как сообщает Sky News, ожидается, что министр внутренних дел Прити Пател объявит о введении этой политики позднее в пятницу. Она вступит в силу в начале июня.

Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис назвал введение таких мер "разумным ходом действий" для того, чтобы сохранить низкие темпы распространения коронавирусной инфекции.

Директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, в свою очередь, назвал план по введению двухнедельного карантина "невыполнимым". Как сообщает Sky News, другие британские авиакомпании считают, что такие меры могут "положить конец" международным поездкам в Великобританию и из страны.

Накануне некоторые авиалинии объявили о частичном возобновлении авиасообщений в ближайшее время.

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Так, авиакомпания EasyJet сообщила, что возобновит небольшое количество рейсов 15 июня. При этом на борту самолетов будут действовать определенные правила безопасности, в том числе обязательно использование защитных масок. Кроме того, пассажирам будут предоставлены санитайзеры и дезинфицирующие салфетки. В начале возобновления работы авиакомпании в самолетах не будут кормить.

Ryanair планирует 1 июля возобновить 40% рейсов.

British Airways намерена вернуться к работе также в июле.

По состоянию на 22 мая в Великобритании с начала вспышки коронавирусной инфекции выявлено свыше 250 тыс. заражений, более 36 тыс. инфицированных скончались.

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Великобритания, Штраф, British Airways, Коронавирус, Самоізоляція.
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