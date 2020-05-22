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Польша ослабила карантин для сезонных рабочих из Украины

Польша ослабила карантин для сезонных рабочих из Украины
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иностранные граждане, приезжающие на сезонные работы в Польшу, могут приступить к обязанностям сразу, без пребывания на 14-дневной обсервации.

Иностранцы, которые будут приезжать в Польшу на работу в аграрном секторе из-за восточной границы, в частности из Украины, смогут работать уже с первого дня после прибытия, то есть в период обязательной 14-дневной обсервации. Об этом во время пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Ардановский, сообщает Dziennik.pl.

"Министр сообщил, что введены существенные смягчения для работников из-за восточной границы. Он отметил, что иностранцы, которые будут прибывать в фермерские хозяйства, во время карантина могут выполнять работу с первого дня после приезда, чего нет в других секторах", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что нехватка сезонных работников с Востока в связи с пандемией коронавируса является проблемой многих стран Западной Европы.

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Ардановский добавил, что для приезжих работников в Польше разработаны специальные санитарные процедуры.

По его словам, новоприбывшие сезонные работники будут проходить тесты на наличие коронавируса, и платить за это будут фермеры. Впрочем, из госбюджета будут выделены средства на покрытие уже проведенных ранее тестов иностранцам.

Ардановский также призвал граждан Польши, которые сейчас не имеют работы, рассмотреть возможность трудоустройства в фермерских хозяйствах. Он отметил, что это будет "элементом солидарности с аграриями", которым нужно своевременно собрать урожай.

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Польша, Обсервація, Сезонные работниик.
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