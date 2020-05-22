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Кипр частично восстановит международное авиасообщение

Кипр частично восстановит международное авиасообщение
23:04 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Кипр 9 июня частично восстановит международные авиаперелеты.

Власти Кипра одобрили план действий по возобновлению работы аэропортов Ларнаки и Пафоса, пишет в пятницу портал KNEWS.

Министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил, что возобновление авиасообщения будет протекать в два этапа: первый этап продлится с 9 по 19 июня, а второй стартует 20 июня.

На первом этапе будут разрешены рейсы из Греции, Болгарии, Норвегии, Австрии, Финляндии, Словении, Венгрии, Израиля, Дании, Германии, Словакии, Литвы и Мальты.

Второй этап предполагает возобновление авиасообщения со Швейцарией, Польшей, Румынией, Хорватией, Эстонией и Чехией.

Министр обратил внимание, что на первом этапе пассажиры, прилетающие из стран, упомянутых в обоих списках, будут обязаны предъявить справку об отрицательном результате теста на наличие коронавируса, который был сделан в сертифицированной лаборатории не позднее, чем за 72 часа до полета.

Граждане Кипра, возвращающиеся на родину, смогут сдать тест по прибытии, но до получения результата их обяжут придерживаться режима изоляции.

С 20 июня от пассажиров, прибывающих из стран первого списка, не будут требовать отрицательный результат теста на COVID-19, однако это требование сохранится для тех, кто прилетит из государств, обозначенных во втором списке.

Два крупнейших туристических рынка для Кипра, Великобритания - на которую приходится треть всех прибывающих туристов - и Россия, пока не вошли в эти списки.

Ожидается, что в скором времени на Кипре объявят новые правила приема туристов. Регистрация в отелях будет полностью перенесена с ресепшна гостиниц в онлайн, сотрудники отелей будут носить защитные маски, а по прибытию у туристов заберут багаж, который в отеле дезинфицируют, а затем - доставят сразу в номер гостя.

За время пандемии на Кипре зарегистрировали менее 1 тыс. случаев заболевания, 17 человек скончались.

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Кипр, Карантин, Авиасообщение.
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