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В Британии вновь увеличивается число новых случаев COVID-19

В Британии вновь увеличивается число новых случаев COVID-19
23:20 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Всего в Британии коронавирусом заразились 254 195 человек.

В Великобритании возросло количество новых случаев коронавируса после того, как несколько дней подряд уровень заболеваемости был стабильным.

Об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

Согласно статистике, за последние сутки в стране зарегистрировано 3287 новых случаев заражения, тогда как последние несколько дней подряд этот показатель держался на уровне примерно 2600 случаев.

Всего же с начала эпидемии в Британии коронавирусом заразились 254 195 человек.

Сохраняется и достаточно высокий уровень смертности среди инфицированных: в течение последних суток подтвержден 351 летальный случай, тогда как накануне сообщалось о 338. Общее количество умерших составляет 36 393.

Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5 250 203, из них 336 421 - летальный, выздоровели 2 119 688 человек.

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Великобритания, Британия, Коронавирус, Covid-19.
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