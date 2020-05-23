Исландия планирует ослабить ограничения

Новости мира:Исландия начнет ослабление карантина.

Власти Исландии заявили о намерении с понедельника ослабить ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, сообщает в пятницу The Guardian.

По словам властей, они приняли такое решение, так как на настоящий момент на территории страны только два человека лечатся от осложнений, вызванных Covid-19.

Сообщается, что главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон выступил с предложением о значительном ослаблении ограничительных мер. Речь идет об открытии баров и разрешении собраний группам до 200 человек.

По состоянию на 22 мая, в Исландии зафиксировано 1803 случая заражения коронавирусной инфекцией. Десять человек умерли, и 1791 выздоровел.

Исландия решительно прореагировала на вспышку Covid-19 и ввела 7 марта режим чрезвычайного положения на всей территории страны.