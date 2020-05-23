Смягчение карантина: Польша "открыла границу" для студентов и учеников

Новости мира:Власти Польши ввели очередные смягчающие карантин меры.

Правительство Польши расширило перечень лиц, которым разрешается въезд на территорию Польши.

В этот перечень включены, в частности, ученики и студенты, учащиеся в стране, передаёт МВД республики от 22 мая.

"Министр Мариуш Каминский подписал поправку к постановлению о временном приостановлении или ограничении пограничного движения в определенных пунктах пересечения границы", — говорится в заявлении.

Отмечается что поправка расширяет перечень лиц, имеющих право на въезд на территорию Республики Польша, в частности, для учеников и студентов, получающих образование в Республике Польша.

"Эти лица освобождаются от карантина в соответствии с постановлением Совета министров об установлении конкретных ограничений, распоряжений и запретов в связи с возникновением эпидемии. Необходимость включения учеников и студентов в категории лиц, имеющих право на пересечение государственной границы, вытекает из графика внешних экзаменов, утвержденного Министерством национального образования для учащихся, закончивших обучение в польских начальных и средних школах (в период с 8 июня по 28 августа)", — заявили в министерстве.

Как сообщалось, ранее министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский объявил, что сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания в 14-дневном карантине.