Нарушил карантин: советника премьера Британии призывают уйти в отставку

Новости мира:Советника Джонсона призывают подать в отставку из-за нарушения карантина.

В Британии раздаются призывы освободить советника главы правительства Бориса Джонсона - Доминика Камингса в связи с тем, что он якобы нарушил карантин.

Об этом сообщает BBC.

"Главного советника премьер-министра Доминика Каммингса призывают подать в отставку в связи с тем, что он во время карантина осуществил поездку из Лондона в дом своих родителей в городе Дарем, имея симптомы коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Камингс и его супруга должны были находиться в самоизоляции.

Супруги отправились к его родителям по причинам, связанным с уходом за ребенком, и останавливались в отдельном от них помещении.

Оппозиционные депутаты из партии лейбористов заявили, что Камингс должен уйти в отставку, если будет установлено, что он действительно нарушил карантин, поскольку это выглядит как неуважение к законопослушным гражданам.

Источник BBC, ссылаясь на слова Каммингса, отрицает нарушение им правил карантина, сказав, что пара нуждалась в помощи по уходу за ребенком.