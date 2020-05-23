Премьер Испании: Туристическому сезону этим летом быть

Новости мира:Испания откроется для иностранных туристов в июле.

Правительство Испании приняло решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля.

Об этом сообщает El Pais.

"Глава правительства Педро Санчес объявил эту субботу, что Испания восстановит с июля возможность въезда в страну иностранных туристов с соблюдением правил безопасности", - говорится в сообщении.

Как заявил Санчес, "туристическому сезону в Испании этим летом быть". Иностранные туристы уже могут планировать свои путешествия в страну.

Он также призвал испанцев планировать свои отпуска и воспользоваться "волшебными предложениями" внутреннего туристического рынка.

Как сообщалось, Греция официально начнет туристический сезон этого года с 15 июня, а международное авиасообщение на всех туристических направлениях восстановят с 1 июля.