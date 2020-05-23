Премьер Испании: Туристическому сезону этим летом быть

Правительство Испании приняло решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля.
Об этом сообщает El Pais.
"Глава правительства Педро Санчес объявил эту субботу, что Испания восстановит с июля возможность въезда в страну иностранных туристов с соблюдением правил безопасности", - говорится в сообщении.
Как заявил Санчес, "туристическому сезону в Испании этим летом быть". Иностранные туристы уже могут планировать свои путешествия в страну.
Он также призвал испанцев планировать свои отпуска и воспользоваться "волшебными предложениями" внутреннего туристического рынка.
Как сообщалось, Греция официально начнет туристический сезон этого года с 15 июня, а международное авиасообщение на всех туристических направлениях восстановят с 1 июля.