В Италии за сутки от коронавируса скончались 119 человек

Новости мира:В Италии с начала пандемии зафиксировано 32 тыс. 735 летальных случаев.

В Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 119 человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Вчера, 22 мая, сообщалось о смерти 130 человек, 21 мая - 156 человек, 20 мая - 161 человека.

Всего в Италии с начала пандемии зафиксировано 32 тыс. 735 летальных случаев. По данным на 23 мая количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 57 тыс. 752, что на 1 тыс. 570 меньше, чем за предыдущие сутки.

В стране госпитализировано 8 тыс. 695 человек, что на 262 меньше, чем день назад. В отделениях интенсивной терапии находятся 572 пациента, что на 23 меньше, чем вчера.

Выздоровели и выписаны из больницы 138 тыс. 840 человек, что на 2 тыс. 120 больше, чем за предыдущие сутки.

Всего в этой стране количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровели, составляет 229 тыс. 327 человек, за последние сутки это число увеличилось на 669.