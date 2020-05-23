Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Джон Малкович в юности стал жертвой домогательств: откровенное признание актера
Джон Малкович стал жертвой домогательств: признание актера

В Италии за сутки от коронавируса скончались 119 человек

В Италии за сутки от коронавируса скончались 119 человек
23:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Италии с начала пандемии зафиксировано 32 тыс. 735 летальных случаев.

В Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 119 человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Вчера, 22 мая, сообщалось о смерти 130 человек, 21 мая - 156 человек, 20 мая - 161 человека.

Всего в Италии с начала пандемии зафиксировано 32 тыс. 735 летальных случаев. По данным на 23 мая количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 57 тыс. 752, что на 1 тыс. 570 меньше, чем за предыдущие сутки.

В стране госпитализировано 8 тыс. 695 человек, что на 262 меньше, чем день назад. В отделениях интенсивной терапии находятся 572 пациента, что на 23 меньше, чем вчера.

Выздоровели и выписаны из больницы 138 тыс. 840 человек, что на 2 тыс. 120 больше, чем за предыдущие сутки.

Всего в этой стране количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровели, составляет 229 тыс. 327 человек, за последние сутки это число увеличилось на 669.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
02 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
03 Американка во время прогулки нашла зуб доисторической акулы (Фото)
04 Забавные фотографии животных, которые подняли всем настроение
05 "Мне нравится": Маша Ефросинина кардинально сменила имидж (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом
На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом
День в ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военнослужащего
Ситуация на фронте: ранен украинский военный
Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
Праздник Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь