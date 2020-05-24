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Страны ЕС хотят создать фонд для пострадавших от пандемии экономик

Страны ЕС хотят создать фонд для пострадавших от пандемии экономик
00:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Страны ЕС предлагают создать экстренную помощь для стран, которые больше всего пострадали от коронакризиса.

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предложили создание в Евросоюзе чрезвычайного фонда, из которого наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса государства-члены смогут единовременно принимать выгодные кредиты на два года.

Общая позиция четырех стран стала альтернативной предложенной ранее Германией и Францией инициативе по созданию фонда восстановления экономики ЕС, сообщает Austria Presse Agentur.

"Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предлагают, чтобы экстренная помощь для стран, которые больше всего пострадали от коронакризиса, была одноразовой и ограниченной двумя годами. В документе о совместной позиции четыре страны подчеркивают, что они хотят помочь займами на выгодных условиях", - говорится в сообщении.

При этом, размер такого чрезвычайного фонда в документе не указывается.

Кроме того, Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция выступили против обобществления долгов и повышения размеров общеевропейского бюджета.

Как отмечает APA, опубликованный в субботу документ "является альтернативой канцлера Себастиана Курца и его союзников в отношении предложения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона".

Как известно, немецко-французский план предусматривал создание в ЕС фонда восстановления экономики в размере €500 миллиардов. Средства предлагалось выделять тем странами, которые особенно пострадали в результате распространения коронавирусной инфекции, при этом, не в качестве кредитов, а как дотации.

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ЕС, Швеция, Дания, Австрия, Нидерланды, Пандемия.
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