В НАТО рассказали, сколько самолетов РФ в прошлом году перехватили над ЕС

Новости мира:В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз для сопровождения российских истребителей.

В Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

Чиновник НАТО, который пожелал не называть своего имени, сообщил Болгарской службе Радио Свобода, что активность российских военных самолетов в Черном море и других частях Европы выросла с 2014 года.

"В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе", – отметил представитель НАТО.

Ранее на этой неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса – Болгарии, Румынии и Турции – отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместному воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря. Военные Болгарии заявили, что российские самолеты вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.

"Они делают это регулярно. Проверяют наши возможности и хотят видеть, как мы будем реагировать, как быстро будем отправлять самолеты и будут ли наши радары их видеть", – прокомментировал ситуацию министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

Напомним: всплеск российской военной активности в Черном море начался с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым. С тех пор Москва увеличила вооруженные силы в регионе, что побудило черноморских членов НАТО усилить свои наблюдательные усилия.