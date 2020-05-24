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Чехия начала выдачу рабочих виз украинцам

Чехия начала выдачу рабочих виз украинцам
04:33 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам.

Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз украинцам. Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, Посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.

Об этом сообщил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, передает Radio Prague International.

“После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию для чешской системы здравоохранения и сельского хозяйства, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа”, — отметил глава МИД Чехии.

“Прямо на территории Чехии смогут подать заявление на продление Вида на жительство украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые на данный момент находятся в Чешской Республике”, — пишет издание.

“Подача документов с помощью визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральная украинская власть в связи с эпидемиологической ситуацией не дала разрешение на возобновление их работы”, — пояснил заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.

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Украина, Чехия, Выза, Томаш Петршичек.
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