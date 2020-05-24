Йенс Столтенберг приветствовал трехдневное перемирье в Афганистане

Новости мира:Йенс Столтенберг призвал использовать трехдневное перемирие в Афганистане по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамадан ради достижения мира.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал использовать трехдневное перемирие в Афганистане по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамадан ради достижения мира.

Об этом генсек НАТО написал в Twitter.

"Я приветствую заявление правительства Афганистана и движения "Талибан" про трехдневное прекращение огня в связи с Идом (исламским праздником разговения (Ид-аль-Фитр) ). Все стороны должны воспользоваться этой возможностью для достижения мира на благо всех афганцев", — написал Столтенберг.

По словам Генерального секретаря, Альянс сохраняет приверженность долгосрочной безопасности Афганистана.

Ранее радикальная группировка "Талибан" объявила про трехдневное перемирие в Афганистане из-за завершения священного для мусульман месяца Рамадан.