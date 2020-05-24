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Джонсон поддержал советника, который нарушил карантин

Джонсон поддержал советника, который нарушил карантин
23:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Борис Джонсон счиатет, что у Доминика Каммингса не было "никакой альтернативы".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал своего советника Доминика Каммингса, вокруг которого разгорелся скандал, связанный с его частной поездкой во время карантина.

Об этом сообщает ВВС.

«Во всех отношениях он действовал ответственно, законно и честно», - сказал Джонсон о своем советнике.

Премьер-министр отметил, что пришел к выводу, что у Каммингса не было «никакой альтернативы», кроме как отправиться за поисками помощи по уходу за детьми.

Как сообщалось, советник британского премьера Доминик Каммингс совершил частную поездку, когда страна уже была на карантине, а у его жены были симптомы COVID-19. Каммингс заявил, что он проехал 260 миль в поисках помощи по уходу за ребенком у своих родственников, и действовал «ответственно и законно».

На фоне этой информации член Комитета 1922 года Стив Бейкер первым заявил, что Каммингс «должен уйти», призыв к его отставке поддержали некоторые депутаты-консерваторы.

По состоянию на вечер 24 мая, по данным сайта Worldometers, в мире зафиксировано 5 453 185 случаев коронавируса, 2 281 172 человека выздоровели и 345 077 погибли.

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Борис Джонсон, Британия, Советник, Карантин, Доминик Каммингс.
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