В Испании за сутки от коронавируса скончались 70 человек

Новости мира:Число летальных случаев в Испании выросло до 28 752.

В Испании за сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, умерли 70 человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения страны, суточные показатели смертности несколько увеличились.

В частности, число летальных случаев в Испании выросло до 28 тыс. 752, в том числе 70 - за последние сутки. Вчера, 23 мая, сообщалось о смерти 48 человек, 22 мая - 56 человек.

Всего на сегодняшний день в Испании с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 235 тыс. 772 человек, в том числе 246 - за последние сутки.

На данный момент госпитализированы 124 тыс. 845 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 477 пациентов.