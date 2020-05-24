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Срок въезда сезонных работников в Германию продлили

Срок въезда сезонных работников в Германию продлили
23:49 Вс, 24 Май 2020 Телеграф УНИАН

Новости мира:Сезонные работники смогут въезжать в ФРГ до 15 июня.

Министерство сельского хозяйства и Министерство внутренних дел ФРГ согласовали продление сроков для въезда в Германию сезонных работников до 15 июня.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом говорится в обнародованном сегодня сообщении немецкого Министерства сельского хозяйства.

Соответствующее разрешение, введенное в виде исключения во время пандемии COVID-19, должно было действовать до конца мая.

Другие условия для въезда, в частности, максимальный контингент в 80 тысяч человек и наличие соответствующего разрешения на работу, остаются в силе.

На иностранцев, прибывающих для участия в сезонных работах на сельскохозяйственных предприятиях, распространяются правила о защите от инфекционных заболеваний.

Напоминаем, 29 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины готово к переговорам с европейскими странами, которые захотят официально пригласить украинцев на сезонные работы.

По его словам, важным условием является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда. Координацию этой работы осуществляет правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

1 мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Кабмин не будет запрещать выезд сезонных работников за границу. По его словам, сезонных работников из Украины ожидают в Австрии, Финляндии, переговоры проводились также с Польшей, Германией, Чехией, Израилем.

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Германия, ФРГ, МИД, Карантин.
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