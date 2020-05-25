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Президент Австрии с женой нарушили карантин

Президент Австрии с женой нарушили карантин
00:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Глава государства свою ошибку признал.

Полиция Австрии в ночь на воскресенье во время обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени.

Как пишет DW, вместе с женой он находился в ресторане, и, по его же словам, "заболтался и не заметил, как пролетело время".

В связи с ограничениями, введенными в стране из-за коронавируса, все рестораны, бары и кафе работают до 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

"Когда полиция заглянула в итальянский ресторан "Sole", расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился", - пишет издание.

В своем Twitter политик свою вину признал. "Мне очень жаль. Это была ошибка", - отмечается в сообщении. Также президент Австрии намерен возместить возможный ущерб владельцу заведения.

Напоминаем, ранее в Австрии решили тестировать на коронавирус персонал отелей, чтобы привлечь туристов.

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Полиция, Австрия, Президент, Карантин.
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