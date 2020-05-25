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Нет больных: Черногория победила коронавирус

Нет больных: Черногория победила коронавирус
01:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Всего в стране заболели более трех сотен человек, девять скончались.

Черногория стала первой страной в Европе, которой удалось преодолеть эпидемию коронавируса - сейчас там нет больных.

Об этом объявил Институт общественного здоровья в Подгорице, передает "Радио Свобода". Согласно заявлению, в стране 20 дней подряд не фиксировали новых случаев коронавирусной болезни.

Первый случай обнаружили 17 марта. Всего заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов. Руководитель Института Бобан Мугоша заявил, что конец эпидемии будет объявлен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего появления.

В стране зафиксировали 1 768 случаев нарушения комендантского часа или иных правил введенных во время эпидемии. Нарушители заплатили штрафы на сумму 106 тысяч евро. В целом население Черногории составляет немногим более 600 тысяч человек.

Напоминаем, 14 мая власти Словении заявили о завершении эпидемии коронавируса. В этой стране на протяжении двух недель подтверждали менее семи случаев коронавируса ежесуточно.

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Черногория, Коронавирус, Covid-19.
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