Неизвестное судно высадило на Сицилии 400 беженцев

Новости мира:Это самая большая группа мигрантов, которую высадили на Сицилии за последние несколько лет.

Примерно четыре сотни беженцев в воскресенье, 24 мая, высадились на берег в городе Пальма ди Монтекьяро, расположенном на юге итальянского острова Сицилия. Как сообщает итальянское информагентство AnSa со ссылкой на данные полиции, два неизвестных суда, сначала подвезли мигрантов к пляжу, а после — сразу после высадки пассажиров — развернулись и снова вышли в море.

Вертолеты и корабли береговой охраны, отправленные на поиски контрабандистов, вернулись ни с чем. Это самая большая группа мигрантов, которую высадили на Сицилии за последние несколько лет, отмечает агентство AFP.

Оказавшись на суше, мигранты стали останавливать проезжающих мимо водителей, чтобы попросить воды и уговорить довезти их до ближайшего населенного пункта. В свою очередь итальянские полицейские и солдаты попытались задержать новоприбывших. Ведь, по правилам, действующим в Италии с начала пандемии COVID-19, всем лицам, которые въезжают в страну — даже нелегально, — возлагается провести две недели на карантине.

По данным МВД Италии, с 1 января по 22 мая 2020 в страну прибыли около 4500 мигрантов. Для сравнения: в аналогичный период 2019 года их количество достигло 1380, а 2018 года — 10 тыс. человек.

Напомним, Папа Римский впервые с марта прочитал молитву для верующих на площади Святого Петра.