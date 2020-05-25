В Турции за сутки более 1 тыс человек заболели коронавирусом

Новости мира:В Турции за сутки коронавирусом заразились более тысячи человек.

По итогам прошедших суток, которые стали первым днем празднования окончания месяца Рамадан, в Турции зафиксировали 1 141 новый случай инфицирования коронавирусом.

Статистические данные обнародовал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Количество пациентов, которые выздоровели, приблизилось к 120 тысячам. Количество новых случаев на прогнозируемом уровне. Число пациентов, которым требуется интенсивная терапия, постепенно уменьшается. Снизить риски больше можно еще действенными мерами. Действенное — это мероприятие, которого в общественной жизни придерживаются все без исключения", - сообщил министр.

За прошедшие сутки было произведено 24,6 тысячи тестов, из них 1 141 - положительные. 32 человека умерли, 1092 - выздоровели. В общем уже сделано более 1,8 млн тестов, выявлено более 156,8 тысячи случаев, умерли 4 340 человек, выздоровели - 118,7 тысячи.

Как известно, по всей Турции на праздник окончания Рамадана был объявлен 4-дневный комендантский час с полным запретом выходить из дома.