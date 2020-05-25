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В Чехии вводят новый этап снятия карантинных ограничений

В Чехии вводят новый этап снятия карантинных ограничений
02:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В Чехии готовят новую серию ослабления карантина.

С понедельника, 25 мая, в Чехии начинается четвертая волна большая ослабление карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

На улицах люди не будут обязаны закрывать лицо, впрочем, маски пока еще надо будет носить в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

После 2,5 месячных вынужденных каникул в школы вернутся ученики начальных классов. При этом посещение школы будет добровольным, в разные районы желание вернуться к учебе выразили от 15 до 85 процентов семей. В классах будет не больше 15 детей.

Кроме того:

  • власть позволяет проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и в помещениях, с участием до 300 человек;

  • рестораны смогут обслуживать гостей во внутренних помещениях, но не позднее 23 часов и при условии расстояния столиков и при повышенных гигиенических норм;

  • откроются гостиницы и кемпинги, некоторые из них уже даже имеют бронирования;

  • можно будет посещать интерьеры замков, павильоны в зоологических и ботанических садов;

  • возобновят работу косметологические салоны и бассейны;

  • возобновится торговля в торговых центрах площадью более 5 тысяч кв.м.;

  • с 25 мая будет разрешено посещать дома для престарелых или инвалидов.

Также известно, что 26 мая Чехия хочет открыть подавляющее большинство пограничных переходов. Проверки будут случайными, но обязательства оказать негативный тест на COVID-19 при въезде в страну остается.

Дальнейшее и последнее послабление мероприятий запланировано на 8 июня. Позже в июне, как ожидается, будут открыты границы в соседние страны.

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Чехия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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