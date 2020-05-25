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Бельгийцы подали иск в суд против власти из-за жесткого карантина

Бельгийцы подали иск в суд против власти из-за жесткого карантина
04:43 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Бельгийские граждане подали иск против государства из-за жесткого карантина.

Инициативная группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против бельгийского государства, МВД и лично главы ведомства Питера Де Крема за ограничение личных свобод и прав граждан во время карантина.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал RTBF.

Суть иска заключается в том, что, по мнению общественных активистов, власти страны “скопировали принятые Китаем меры без учета европейских норм прав человека”. По словам адвоката истцов, “коммунистический карантин неприемлем в Бельгии, которой было необходимо провести анализ этих мероприятий с точки зрения прав человека”. Телеканал не объясняет, почему главным ответчиком выбрали Де Крема, когда карантинные меры вводились решением национального Совета безопасности Бельгии, то есть согласованным решением всех государственных институтов страны.

В МВД Бельгии сообщили, что ничего не знают об этом иске, но признают право граждан защищать свои права в суде.

По данным на воскресенье, число случаев заражения коронавируса с начала пандемии в Бельгии составило 57 092, 9280 человек умерли. Население страны составляет 11,5 млн человек, тесты на коронавирус проводятся только среди инфицированных, у которых наблюдаются острые симптомы заболевания. Карантин в Бельгии был введен с 14 марта, после чего закрылись учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники были переведены на дистанционное обучение. Власти запретили массовые мероприятия, поездки по стране.

С 4 мая Бельгия приступила к поэтапной отмене карантина, обязав население носить в общественных местах защитные маски. Процесс отмены карантина может продолжаться как минимум до конца лета. А с 11 мая в Бельгии открыли все магазины.

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Все по теме:

Бельгия, Иск, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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