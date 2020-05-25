Почти 110 человек заразились коронавирусом после церковной службы в Германии

Новости мира:Большинство инфицированных заразились не во время богослужения, а после него дома.

Всего 107 человек заразились коронавирусом после участия в службе в молитвенном доме баптистов во Франкфурте-на-Майне.

Об этом сообщил в воскресенье, 24 мая, министр здравоохранения федеральной земли Гессен Кай Клозе, передает DW.

Отмечается, что городская служба здравоохранения продолжает отслеживать контакты всех людей, которые были в баптистской церкви 10 мая. В службе отметили, что большинство инфицированных заразились не во время богослужения, а после него дома. Согласно имеющимся данным, инфицированные участники богослужений проживают в самом Франкфурте-на-Майне и трех округах земли Гессен.

Ранее сообщалось, что положительные тесты на коронавирус имели более 40 человек, которые собирались в баптистскую церковь, где религиозные собрания проводятся на немецком и русском языках. По имеющимся данным, большинство из них переносят болезнь в легкой форме, только один человек госпитализирован.

Пока неизвестно, сколько точно верующих приняли участие в богослужении 10 мая. Впрочем, в самой религиозной общине уверяют, активно применяли дезинфекционные средства и придерживались минимальной дистанции.

Напомним, проведение церковных служб восстановлено в Германии с 1 мая при условии соблюдения всех гигиенических норм и правил социального дистанцирования.