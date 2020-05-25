Минусовые значения: ценам на газ в Европе пророчат падение

Новости мира:Спотовые цены на голубое топливо в Европе могут упасть до отрицательных значений.

Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений.

Об этом сообщает РБК.

"Если предложение на рынке останется высоким по мере заполнения хранилищ, мы, возможно, увидим отрицательные цены в какой-то момент", - сообщил агентству один из трейдеров на европейском рынке газа.

Отмечается, что издание проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в прошлом месяце впервые в истории торговались ниже нуля. Нулевые или отрицательные цены будут означать, что продавцы газа в Европе будут вынуждены отдавать газ бесплатно или даже доплачивать, чтобы его забрали.

Рыночные котировки газа в Европе важны, потому что 57% экспортного портфеля "Газпрома" реализуется по долгосрочным контрактам с прямой привязкой к ценам на европейских торговых площадках.

Рынок газа подчиняется сезонным трендам: потребление всегда идет вниз весной, что приводит к росту запасов. Но сейчас действует мощный дополнительный фактор снижения спроса - коронавирус, и запасы накапливаются быстрее.

По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля.