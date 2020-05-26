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Пандемия: Еврокомиссия предлагала разработать вакцину от коронавирусов еще в 2017 году

Пандемия: Еврокомиссия предлагала разработать вакцину от коронавирусов еще в 2017 году
00:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Еврокомиссия еще в 2017 году предлагала крупным фармкомпаниям заняться разработкой вакцин, в том числе и против коронавирусов.

Несколько крупных мировых фармацевтических компаний еще три года назад не поддержали предложение ЕС о разработке быстродействующих вакцин для патогенов, в частности таких, как коронавирусы, сообщила в понедельник британская газета The Guardian.

По ее данным, план подразумевал активизацию работ над вакцинами и их одобрение в рамках партнерства "Инициатива по инновационным лекарственным средствам". В совет управляющих "Инициативы по инновационным лекарственным средствам" входят представители Европейской комиссии и Европейской федерации фармацевтической промышленности, в работе которой принимают участие такие крупные мировые фармацевтические компании, как GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly and Johnson & Johnson.

В Европейской комиссии реализацию этого плана аргументировали необходимостью того, что эти вакцины должны быть разработаны и одобрены до возникновения возможных вспышек, однако эта идея не заручилась поддержкой в фармацевтических компаниях.

По данным The Guardian, сложившаяся в 2017 году ситуация описана в докладе брюссельского исследовательского центра Corporate Observatory Europe - в документе проанализированы решения, принятые в рамках "Инициативы по инновационным лекарственным средствам".

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фThe Guardian отмечает, что из-за неготовности к пандемии коронавируса в адрес фармацевтической промышленности в последнее время звучат обвинения в том, что этой отрасли не удалось вывести борьбу с инфекционными заболеваниями в приоритет, поскольку это менее прибыльно, чем борьба с хроническими заболеваниями.

В настоящий момент клинические испытания проходят восемь вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, но ни одна из них не дает гарантий успеха. Наиболее перспективной The Guardian называет вакцину, которую разрабатывают специалисты Оксфордского университета, однако и у нее лишь 50% шансов на то, что ее одобрят для клинического использования.

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ЕС, Еврокомиссия, Коронавирус, Covid-19.
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