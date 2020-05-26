Смягчение карантина: Италия открыла Помпеи для туристов

Италия открыла для туристов руины древнеримского города Помпеи после того, как музей более двух месяцев был закрыт на карантин.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
В Италии возобновляет работу музей-руины древнеримского города Помпеи после двухмесячного карантина. На входе посетителям проводят температурный контроль и дезинфекцию рук. Первое время после открытия передвигаться по территории музея можно будет только по четко определенному маршруту, а вход разрешен только в отдельных зданиях, размер которых позволяет соблюдать дистанцию.
По словам репортеров, сегодня в музее "журналистов и гидов значительно больше, чем посетителей".
С 9 июня количество маршрутов расширят. Купить билет можно будет только онлайн, выбрав время визита - такие меры позволят четко ограничить количество посетителей.
Помпеи - древнеримский город в пределах современной коммуны Помпеи неподалеку от Неаполя. Город погиб в результате извержения Везувия в 79 году, оказавшись под тоннами вулканической пыли. После археологических раскопок в течение XVIII-XX веков и обустройства музея под открытым небом Помпеи стали вторым самым посещаемым историческим памятником Италии.
Как сообщалось, в феврале в Италии, после шести лет реставрации, вновь открыли для туристов здания уничтоженного два тысячелетия назад города Помпеи.