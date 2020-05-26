"Карантинный скандал": Шотландский министр подал в отставку

Новости мира:Дуглас Росс подал в отставку в связи с тем, что советник британского премьер-министра Бориса Джонсона, нарушив карантинные правила, отказался уйти с должности.

Шотландский младший министр Дуглас Росс подал в отставку в связи с тем, что советник британского премьер-министра Бориса Джонсона, Доминик Каммингс, нарушив карантинные правила, отказался уйти с должности.

Об этом сообщает ВВС.

"...Реакция на эту новость свидетельствует о том, что Каммингсовое толкование рекомендаций правительства не разделяет подавляющее большинство людей, которые сделали так, как просили власти. У меня есть избиратели, которые не смогли попрощаться с умершими близкими; семьи, которые не могли скорбеть вместе; люди, которые не посещали больных родственников, потому что они соблюдали указания правительства. Я не могу с чистой совестью сказать им, что все они ошибались, а один старший советник правительства был прав", - говорится в заявлении Росса.

Ранее стало известно, что старший помощник Бориса Джонсона Доминик Каммингс в марте уехал из Лондона к родителям в графство Дарем, несмотря на запрет передвижения в связи с пандемией коронавируса. С ним были маленький сын и супруга, имевшая симптомы COVID-19.

После этого некоторые британские политики заявили, что он должен уйти в отставку.

Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался увольнять Каммингса за нарушение карантина.

Сам Каммингс заявил, что поехал на семейную ферму в 320 километрах от Лондона, так как считал это место безопасное для них с женой, когда они чувствовали себя плохо. Он не жалеет о своей поездке и не собирается уходить из-за этого в отставку.

Каммингс добавил, что не советовался с Джонсоном относительно той поездки, поскольку именно тогда глава правительства попал в больницу с коронавирусом.