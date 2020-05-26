Меры предосторожности: Словения вводит карантин для туристов

Новости мира:Допуская ряд исключений, правительство Словении решило ввести 14-дневный карантин для туристов.

Правительство Словении решило ввести 14-дневный карантин для туристов, однако допускает ряд исключений.

Об этом сообщает Total Slovenia News.

"Согласно последним правилам, граждан ЕС и Шенгенской зоны обязаны помещать в карантин на 14 дней по прибытии", – говорится в сообщении.

Однако власти страны допустили 17 исключений.

Так, например, требование обязательного карантина не распространяется на тех, у кого есть право на временное или постоянное проживание в стране, на дипломатов и на тех, кто едет транзитом.

Также карантин не распространится на граждан ЕС, которые ездят на работу в Словению или на лечение, посещают близких родственников, имеют забронированное жилье или недвижимость на территории страны.

Кроме того, в карантин не будут попадать граждане стран, которые имеют право свободного въезда в Словению. Их список будет составлен на основе рекомендаций Национального института общественного здоровья. Пока в него входит только Хорватия.

Как сообщалось, в мире по состоянию на вечер 26 мая зафиксировано 5 637 525 случаев COVID-19, из них 349 301 летальных, 2 404 977 человек выздоровели.