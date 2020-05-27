Смягчение ограничений: Северная Македония отменила комендантский час

Новости мира:В связи со смягчением кограничений Северная Македония сегодня отменила комендантский час.

Северная Македония сегодня отменила комендантский час, а завтра в стране откроются рестораны, кафе и бары.

Об этом сообщает Politico.

"Сегодня Северная Македония отменила комендантский час, а с завтрашнего дня снова откроются рестораны, кафе и бары", - говорится в сообщении.

Правительство Северной Македонии решило отменить ежедневный комендантский час с 19:00 до 6:00, действовавшей с середины марта. Чрезвычайное положение останется до 30 мая, но, вероятно, его больше не продлят.

Председатель правительства страны Оливер Спасовский заявил, что выборы должны быть проведены через 22 дня после завершения действия режима чрезвычайного положения.

Национальные выборы в Северной Македонии были запланированы на 12 апреля, но их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Сейчас лидеры политических партий страны расходятся в вопросе, когда должны состояться выборы, им не удалось договориться о новой дате голосования на двух парламентских заседаниях в начале мая.