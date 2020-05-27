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Смягчение карантина: Швейцария откроет границы со всеми соседями, кроме Италии

Смягчение карантина: Швейцария откроет границы со всеми соседями, кроме Италии
19:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Швейцарии обнародовали планы по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии.

Правительство Швейцарии в рамках ослабления карантина обнародовало планы по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии.

Об этом сообщает SWI.

"Границы с Германией, Австрией и Францией откроются для туристов и путешествующих по делам с 15 июня", - заявила министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Саттер.

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Хотя в правительстве Италии отмечали, что откроют границы 3 июля, Келлер-Саттер считает, что Швейцария пока не готова открыть границу с Италией, но поддерживает контакты с итальянскими властями для обеспечения согласованных действий.

Швейцарское правительство планирует прекратить с 19 июня действие режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Кроме открытия границ, с 30 мая в Швейцарии будут разрешены сборы до 30 человек, публичные мероприятия численностью до 300 человек. Все виды досуга и отдыха смогут возобновиться 6 июня.

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Швейцарские компании также смогут принимать на работу сотрудников из стран Евросоюза, ЕАСТ и третьих стран уже с 8 июня с соблюдением определенных условий.

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Швейцария, Граница, Карантин.
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