Смягчение карантина: Швейцария откроет границы со всеми соседями, кроме Италии

Новости мира:Власти Швейцарии обнародовали планы по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии.

Правительство Швейцарии в рамках ослабления карантина обнародовало планы по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии.

Об этом сообщает SWI.

"Границы с Германией, Австрией и Францией откроются для туристов и путешествующих по делам с 15 июня", - заявила министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Саттер.

Хотя в правительстве Италии отмечали, что откроют границы 3 июля, Келлер-Саттер считает, что Швейцария пока не готова открыть границу с Италией, но поддерживает контакты с итальянскими властями для обеспечения согласованных действий.

Швейцарское правительство планирует прекратить с 19 июня действие режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Кроме открытия границ, с 30 мая в Швейцарии будут разрешены сборы до 30 человек, публичные мероприятия численностью до 300 человек. Все виды досуга и отдыха смогут возобновиться 6 июня.

Швейцарские компании также смогут принимать на работу сотрудников из стран Евросоюза, ЕАСТ и третьих стран уже с 8 июня с соблюдением определенных условий.