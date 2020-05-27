Кризис нелегалов: власти Греции хотят расширить забор на границе с Турцией

Новости мира:Власть Греции намерена расширить стену на границе с Турцией в провинции Эврос, чтобы избежать наплыва нелегальных мигрантов.

Правительство Греции намерено расширить стену на границе с Турцией в провинции Эврос, чтобы избежать наплыва нелегальных мигрантов.

Об этом заявил министр гражданской защиты Михалис Хризохоидис, сообщает Ekathimerini.

"Эта стена будет построена с целью защиты интересов нашей страны", - отметил Хризохоидис.

По его словам, сейчас на границу с Турцией возвращаются работники полиции. Впоследствии их заменят 400 новобранцев-пограничников.

Ранее Турция заявляла, что политика Греции в отношении мигрантов противоправная, и Анкара намерена привлечь Афины к ответственности.