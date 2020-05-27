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Карантин: в Польше частично позволят не носить маски в общественных местах

Карантин: в Польше частично позволят не носить маски в общественных местах
21:01 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В связи со смягчением карантина в Польше с 30 мая частично отменяют правило ношения масок в общедоступных публичных местах.

В Польше с 30 мая частично отменяют правило ношения масок в общедоступных публичных местах.

Об этом сообщает Польское радио.

"В общедоступных публичных местах будет обязывать один общий принцип - сохранение двухметровой дистанции. Если этот принцип будет соблюдаться, маски носить будет необязательно", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Такие правила начнут действовать с 30 мая. Но маски нужно будет надевать в магазинах, общественном транспорте, церквях и кинотеатрах.

"В рамках четвертого этапа снятия ограничений будут также разрешены публичные собрания до 150 человек. Одновременно будут отменены лимиты по пребыванию посетителей в магазинах и гастрономических заведениях, а также прихожан в церквях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски объявил, что сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания на 14-дневном карантине.

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Польша, Маски, Карантин.
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