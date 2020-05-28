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Исследование: Францию во втором квартале 2020 ждет падение ВВП на 20%

Исследование: Францию во втором квартале 2020 ждет падение ВВП на 20%
03:42 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Францию ожидает падение ВВП на 20% во втором квартале.

Падение французской экономики во втором квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом может составить примерно 20%, что связано со снижением деловой активности, вызванной введением жестких карантинных ограничений в стране. Об этом говорится в докладе Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), передает УНН со ссылкой на DW.

Сейчас французская экономика работает примерно на 80% от своего докризисного уровня.

Индекс потребительского доверия во Франции в мае продолжил снижение - домохозяйства демонстрируют заметный пессимизм относительно экономической ситуации. С другой стороны, эксперты отметили, что индекс делового доверия немного увеличился - до 59 пунктов - после того, как в апреле он упал до рекордных 53 пунктов, что является самым низким показателем с тех пор, как национальный статистический институт Франции начал рассчитывать индекс в 1980 году.

"Индикаторы будущей активности перестали падать, но заявления власти о перспективах экономики страны остаются мрачными", - отметили в INSEE.

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Рецессию в экономике Франции зафиксировали после полученных данных за первый квартал 2020 года, когда ВВП страны упал на 5,8 процента. Это был худший показатель за квартал с момента начала его расчета в 1949 году.

22 апреля международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало в 2020 году рецессию "беспрецедентной глубины" в мировой экономике за период после Второй мировой войны на фоне ограничений, введенных государствами по всему миру с целью сдерживания распространения COVID-19. Мировой ВВП, по прогнозам Fitch, сократится на 3,9 процента в 2020 году, говорилось в апрельском докладе Global Economic Outlook. При этом экономика еврозоны снизится на 7 процентов, США - на 5,6 процента, Великобритании - на 6,3 процента, спрогнозировали эксперты агентства.

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Франция, Кризис, Insee, Covid-19.
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