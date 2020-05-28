В Средиземном море произошло мощное землетрясение

Новости мира:Эпицентр подземных толчков располагался в 290-295 км от берегов района Датча провинции Мугла на юго-западе Турции.

В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на информацию Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Толчки землетрясения, эпицентр которого располагался между 269 и 274 километрами от района Датча провинции Мугла, были зарегистрированы в 03:40 по местному времени (05:40 московского времени).

По данным сейсмологов, источник толчков находился на глубине 6,96 километра от поверхности моря. На текущий момент никаких сообщений о разрушениях и пострадавших при землетрясении не поступало.