В небе над Турцией взорвался "вероятный метеорит" (Видео)

В небе над Турцией взорвался "вероятный метеорит". Об этом сообщает Daily Sabah. Полиция города Трабзон, крупнейшего города в Черноморском регионе Турции, подтвердила, что световой шар в небе наблюдали свидетели. Правоохранители выясняют детали происшествия. Пользователи в соцсетях отмечают, что возможный метеорит видели в провинциях Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсель и Ардахан и других. Официальных сообщений о том, что это был за объект в небе, пока нет. Также отсутствует информация о том, сгорел ли в атмосфере "вероятный метеорит" полностью или же упал на поверхность Земли.