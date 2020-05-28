Скачать
Четверг, 28.05.2020

В небе над Турцией взорвался "вероятный метеорит" (Видео)

В небе над Турцией взорвался "вероятный метеорит". Об этом сообщает Daily Sabah. Полиция города Трабзон, крупнейшего города в Черноморском регионе Турции, подтвердила, что световой шар в небе наблюдали свидетели. Правоохранители выясняют детали происшествия. Пользователи в соцсетях отмечают, что возможный метеорит видели в провинциях Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсель и Ардахан и других. Официальных сообщений о том, что это был за объект в небе, пока нет. Также отсутствует информация о том, сгорел ли в атмосфере "вероятный метеорит" полностью или же упал на поверхность Земли.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Турция, Взрыв, Метеорит.
11:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь