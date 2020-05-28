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Инвестиции: Франция в 2019 году стала самой "привлекательной" для вложений в Европе

Инвестиции: Франция в 2019 году стала самой "привлекательной" для вложений в Европе
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В прошедшем году Франция оказалась самой привлекательной страной Европы для прямых иностранных инвестиций.

Франция в 2019 году оказалась самой привлекательной страной Европы для прямых иностранных инвестиций.

Такие данные обнародовала в четверг международная консалтинговая компания EY в рамках проекта "Европейский инвестиционный мониторинг".

По данным исследования, доля Франции в привлечении прямых иностранных инвестиций в Европе в 2019 году составляла 18,8% (рост на 17%). Второе место по реализации международных инвестиционных программ заняла Великобритания – 17,4% (прирост 5%).

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В десятку наиболее инвестиционно привлекательных стран Европы также вошли Германия (15,1%), Испания (7,6%), Бельгия (4,2%), Нидерланды (4%), Польша (3,1%), Ирландия (3%), РФ (3%) и Турция (2,7%).

При этом наибольшие сокращения прямых иностранных инвестиций, по сравнению с предыдущими годами, зафиксированы в Турции (-33%), Польше (-26%), а также в РФ (-9%).

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Франция, Инвестиции, Финансы.
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