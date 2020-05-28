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В Чехии не ожидают "бума" украинских заробитчан после завершения карантина

В Чехии не ожидают "бума" украинских заробитчан после завершения карантина
19:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Чехии не ожидают мгновенной волны приезда украинских заробитчан.

Несмотря на завершение чрезвычайного положения и смягчения относительно пересечения границы, в Чехии не ожидают мгновенной волны приезда украинских заробитчан.

Об этом сообщили из Министерства труда и социальных вопросов Чешской Республики.

"После открытия консульств Министерство иностранных дел не ожидает увеличения количества заявок из-за сложных условий путешествия, все еще нестабильной ситуации в области здравоохранения, ряда ограничительных мер в третьих странах и осторожности со стороны самих заявителей; снижение ожидается главным образом относительно заявок на получение шенгенских виз для трудоустройства", - сообщили в ведомстве.

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Там отметили, что открытие после паузы консульских служб к тому же не означает возобновление в полном объеме консульских действий и возможности обслуживания всех заявителей. В ряде третьих стран, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Чехии, и где применяются строгие меры относительно перемещения и путешествия населения, не каждый иностранец сможет подать заявку на получение визы/вида на жительство.

Что касается тех, кто сейчас находится в ЧР и не покинул страну перед введением карантина, то надо иметь в виду, что после завершения действия на территории ЧР 18 мая чрезвычайного положения и если срок действия вида на жительство не был продлен, иностранцы должны будут покинуть пределы Чехии. Так что очень вероятно, что в статистике количество иностранцев, в частности, украинцев, которым предоставлено разрешение на работу, уменьшится.

Статистические данные относительно количества иностранцев, которые потеряли работу во время действия чрезвычайного положения, а также количества иностранцев, которые вернулись в страну происхождения, отсутствуют.

По состоянию же на 31 декабря 2019 года количество украинских граждан, занятых в Чехии, достигло 144 121 (из них 80 733 - мужчины, 63 381 - женщины), что составляет 23,2% от общего количества всех иностранных граждан, занятых в Чехии на эту дату (621 870 человек).

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Согласно Классификации экономической деятельности, 27,6% (то есть 39 800 человек) работали в сфере обрабатывающей промышленности, в сфере административной и вспомогательной служебной деятельности 21,3% (30 633 человека, в сфере строительства 16,6% (23 944 человека), в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта техники и обслуживания автотранспорта -7,9% (11 395 человек), 6,3% (9 076 человек) в сфере транспорта и логистики, еще 5,1% (7 325 человек) в сфере гостиничного бизнеса и гастрономии. В других сферах количество было не столь значительным.

Согласно Классификации профессий, по состоянию на 31 декабря 2019 года, 43,2% (то есть 62 250 человек) граждан Украины были отнесены к 9 классу (вспомогательные и неквалифицированные работники), 26,9% (38 699 человек) были заняты на рабочих местах 8 -го класса (операторы машин и оборудования, слесари), 12,5% (18,011 человек) на рабочих местах 7-го класса (мастера и ремонтники), 8,1% (11 723 человека) на рабочих должностях 5 класса (персонал по обслуживанию и продаже) и 2,7% (3935 человек) в должностях 4 класса (должностные лица).

В Министерстве заверили, что права украинских работников в Чехии защищались в чрезвычайный период так же, как и до его объявления. Инспекционную деятельность в сфере занятости осуществляют Государственное управление инспекции труда и региональные инспекции труда, которые проводят регулярные, а также при наличии сигналов о возможных нарушениях, проверки и реагируют на все возможные нарушения обязательств работодателей. За выявленные нарушения работодатель может быть оштрафован.

Как сообщалось, власти Чехии разрешили въезд трудовым мигрантам из третьих стран (не членов Евросоюз) с 11 мая. Консульские отделы Чехии в Украине возобновили прием: во Львове 22 мая, в Киеве консульский 25 мая.

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Чрезвычайное положение было отменено 18 мая после 66 суток действия.

По состоянию на 28 мая, количество актуально больных COVID-19 в Чехии составляет 2409, из которых 149 госпитализированы, с начала эпидемии - 9103, умерло 317.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5 813 300, из них 357 896 летальных, выздоровели 2 515 006 человек.

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Украина, Чехия, Работа.
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