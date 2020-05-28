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Против режима в Сирии: в ЕС еще на год продлили санкции

Против режима в Сирии: в ЕС еще на год продлили санкции
22:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ЕС приняли решение продлить санкции против режима в Сирии еще на один год, до 1 июня 2021 года.

Совет Европейского Союза принял в четверг решение продлить санкции против режима в Сирии еще на один год, до 1 июня 2021 года.

Такое сообщение размещено на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС сегодня продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима на один дополнительный год, до 1 июня 2021 года. Согласно стратегии ЕС относительно Сирии, ЕС решил продлить ограничительные меры против режима в Сирии и его сторонников, поскольку репрессии против гражданского населения продолжаются", - говорится в сообщении.

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Принятым решением уточнен перечень лиц и учреждений, в отношении которых принимаются санкции. В частности, из этого перечня удалены две персоны и одна компания, прекратившие поведение, которое привело к санкциям, а также два человека, которые умерли. Таким образом, обновленный перечень включает 273 человека, к которым применяется запрет на поездки и замораживание активов, а также 70 учреждений, активы которых также заморожены.

"Народ Сирии проявил чрезвычайный запас стойкости в ходе этого конфликта. Санкции ЕС направлены против тех, кто виновен в их страданиях, против членов сирийского режима, тех, кто его поддерживает, и против бизнесменов, его финансирующих и получающих выгоду от экономики войны. Евросоюз будет продолжать поддержку народа Сирии и использовать все имеющиеся инструменты для толчка к политическому решению конфликта в интересах всех сирийцев, чтобы прекратить продолжающиеся репрессии", - сказал по этому поводу высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Санкции против Сирии, которые были продлены сегодня, были приняты в 2011 году в ответ на жестокие репрессии режима Сирии против гражданского населения. Ограничения, в частности, запрещают импорт нефти и ограничивают инвестиции, замораживают активы Центробанка Сирии, находящиеся на территории ЕС, вводят запрет на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для репрессий или для контроля над средствами коммуникации, включая интернет и телефонную связь .

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При этом санкции ЕС не касаются гуманитарной помощи, экспорта продуктов питания, медикаментов и медицинского оборудования.

"ЕС остается преданным поиску длительного и надежного политического решения конфликта в Сирии на основе резолюции СБ ООН 2254 и Женевского коммюнике 2012 года", - говорится в сообщении.

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Сирия, ЕС, Санкции.
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