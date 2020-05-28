На юге Турции восстановили работу паромной переправы

Новости мира:Паромное сообщение между Бодрумом и Датчей было приостановлено 23 марта.

На юго-западе Турции возобновили паромную переправу между Бодрумом и Датчей, которая была приостановлена 23 марта.

Об этом сообщили в муниципалитете Стамбула, административном центре одноименной провинции, где размещены оба порта, передает собкор Укринформа.

«С сегодняшнего дня возобновляется паромное сообщение, транспортные услуги будут предоставляться из расчета 50% пассажирской вместимости. Дезинфекция будет осуществляться после каждого рейса », - сообщили в муниципалитете.

Пассажирам запрещено находиться на пароме без маски. Обязательное требование - соблюдение социальной дистанции во время рассадки.

Паромное сообщение между Бодрумом и Датчей было отменено 23 марта из-за эпидемии коронавируса.

В Турции за сутки проведено 33,6 тысяч тестов, из них 1 182 - положительные. 30 человек погибли, 1 576 выздоровели.