Турция существенно ослабит карантинные ограничения

Новости мира:В Турции карантинные меры будут постепенно смягчаться.

Уже с 1 июня в Турции восстановят работу пляжи, национальные парки, курсы вождения, кафе, музеи и детские дошкольные учреждения, госслужащие вернутся к привычному режиму работы.

Об этом сегодня объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по результатам заседания кабмина.

"Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, в том числе подключенных к аппаратам искусственной вентиляции, постоянно уменьшается. Мы держим эпидемию под контролем", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Турция стала примером для всего мира в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поэтому карантинные меры будут постепенно смягчаться. В частности, с понедельника, 1 июня, будет полностью снято ограничение на междугородное сообщение, откроются рестораны и кафе, пляжи, национальные парки, скверы, курсы вождения, музеи и детские дошкольные учреждения. Работники, в частности госслужащие, вернутся к привычному режиму работы.

Также в выходные 30-31 мая в 14 крупнейших городах (среди них крупнейшие — Стамбул, Анкара, Измир) будет введен комендантский час с запретом выходить из дома.

По итогам 28 мая в Турции проведены 33,6 тысячи тестов, из них 1 182 - положительные. 30 человек погибли, 1 576 выздоровели. День от дня статистические показатели демонстрируют улучшение ситуации в стране.