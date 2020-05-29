Между Стамбулом и Анкарой восстановили железнодорожное сообщение

Новости мира:Поезда будут курсировать на половину пропускной способности.

Впервые с 28 марта — времени прекращения междугородного железнодорожного сообщения в Турции из-за эпидемии коронавирус, — было восстановлено движение скоростного междугородного поезда Стамбул-Анкара.

Об этом сообщил Министр транспорта Адил Караисмайлоглу, информирует собкор Укринформа.

"В случае выявления пассажиров с симптомами COVID-19 во время путешествия, их будет направлено до изоляторов в поездах и позже передан под присмотр врачей на ближайшей станции", - сообщил министр.

По его словам, поезда будут курсировать на половину пропускной способности, но стоимость билетов повышаться не будет. Перед посадкой в поезд пассажиры будут проходить контроль на симптомы инфицирования коронавирусом.

Первый поезд отправился в путешествие из Стамбула в Анкару в четверг рано утром. Ежедневно будет осуществляться 18 рейсов между этими городами. Воспользоваться поездом могут все желающие, кроме лиц старше 65 и моложе 20 лет.

По итогам 28 мая в Турции проведено 33,6 тысячи тестов на коронавирус, из них 1182 - положительные. 30 человек погибли, 1 576 выздоровели. День от дня статистические показатели демонстрируют улучшение ситуации в стране.