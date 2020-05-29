Во Франции со 2 июня открываются кафе и рестораны

Новости мира:Решение о проведении массовых спортивных соревнований, других собраний будет рассматриваться после 22 июня.

Во Франции со 2 июня начнется второй этап выполнения национальной стратегии выхода из карантина, вызванного пандемией коронавируса. Об этом объявил в четверг премьер-министр Эдуар Филипп.

"Соблюдение санитарного плана показало хорошие результаты. Но мы остаемся бдительными", - заявил глава французского правительства.

В частности, со вторника будут отменены все ограничения на поездки по территории Франции; в регионах с «зеленым» уровнем эпидемиологического риска возобновят работу бары и рестораны (ныне на территории метрополии «оранжевой» зоной остается только регион Парижа и вокруг столицы - там будет разрешено принимать посетителей только на террасах); ношение защитных масок останется обязательным в общественном транспорте.

Кроме этого, будет оставаться ограничение до 10 человек на публичные собрания граждан.

Ограничения на пересечение внутренних границ между Францией и соседними странами будут действовать до 15 июня. Именно в этот день Еврокомиссия должна рассмотреть решение о полном или частичном открытии внешних границ ЕС.

Постепенный выход из карантина во Франции продолжается в условиях введенного до 10 июля чрезвычайного санитарного состояния.