Европарламентарий о санкциях: Россия не выполнила ни одного из условий ЕС

Россия не выполнила ни одного из условий, которые Евросоюз выдвигал ей относительно Украины, Донбасса и Крыма, поэтому нет оснований отменять санкции против РФ и в целом изменять политику относительно этой страны, заявил литовский политик и дипломат, вице-глава делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Пятрас Оштрявичус.
"Пока что все без изменений. Я так сказал бы о концепции или формуле наших отношений с Россией на сегодняшний день. Я не вижу причин изменять ту концепцию или стратегию, поскольку Россия не выполнила ни одного из условий, которые мы выдвигали, прежде всего, относительно Украины, Донбасса и Крыма. То есть, пока они будут сохранять свои позиции, и не будут изменять свое поведение, не вижу оснований нам изменять свою политику относительно них", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности в пятницу.
Однако в то же время Оштрявичус отметил, что у разных политиков в Брюсселе по поводу продления санкций есть разные мысли, и подчеркнул необходимость того, чтобы от Брюсселя не поступали неоднозначные, противоречивые месседжи к России относительно диалога.
"Мы в Брюсселе должны позаботиться о том, чтобы от нас не поступали неоднозначные, противоречивые месседжи, в том числе и к России относительно диалога и т.д. Мы должны сосредоточиться на выполнении требований. То есть я не думаю, что вы будете слышать какие-то новости относительно этого", - подчеркнул он.
Оштрявичус указал на то, что ЕС не собирается менять эту политику, "только потому, что кто-то этого захотел".
"Я знаю, что позиция ЕС будет базироваться на консенсусе с учетом взглядов разных стран и их опыта", - сказал он.