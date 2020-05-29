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Европарламентарий о санкциях: Россия не выполнила ни одного из условий ЕС

Европарламентарий о санкциях: Россия не выполнила ни одного из условий ЕС
19:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Литовский депутат говорит, что РФ не выполнила ни одного из условий ЕС относительно Украины, поэтому нет оснований для отмены санкций.

Россия не выполнила ни одного из условий, которые Евросоюз выдвигал ей относительно Украины, Донбасса и Крыма, поэтому нет оснований отменять санкции против РФ и в целом изменять политику относительно этой страны, заявил литовский политик и дипломат, вице-глава делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Пятрас Оштрявичус.

"Пока что все без изменений. Я так сказал бы о концепции или формуле наших отношений с Россией на сегодняшний день. Я не вижу причин изменять ту концепцию или стратегию, поскольку Россия не выполнила ни одного из условий, которые мы выдвигали, прежде всего, относительно Украины, Донбасса и Крыма. То есть, пока они будут сохранять свои позиции, и не будут изменять свое поведение, не вижу оснований нам изменять свою политику относительно них", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности в пятницу.

Однако в то же время Оштрявичус отметил, что у разных политиков в Брюсселе по поводу продления санкций есть разные мысли, и подчеркнул необходимость того, чтобы от Брюсселя не поступали неоднозначные, противоречивые месседжи к России относительно диалога.

"Мы в Брюсселе должны позаботиться о том, чтобы от нас не поступали неоднозначные, противоречивые месседжи, в том числе и к России относительно диалога и т.д. Мы должны сосредоточиться на выполнении требований. То есть я не думаю, что вы будете слышать какие-то новости относительно этого", - подчеркнул он.

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Оштрявичус указал на то, что ЕС не собирается менять эту политику, "только потому, что кто-то этого захотел".

"Я знаю, что позиция ЕС будет базироваться на консенсусе с учетом взглядов разных стран и их опыта", - сказал он.

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Россия, Санкции, Литва, Пятрас Оштрявичус.
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