ЕС выразил "серьезную озабоченность" по поводу закона Китая о Гонконге

Новости мира:Высокий представитель ЕС отметил, что это решение ставит под вопрос готовность Китая придерживаться своих международных обязательств.

Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность по поводу закона Китая о национальной безопасности Гонгонга.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС выражает серьезную озабоченность шагами, которые совершил Китай 28 мая, и которые не соответствуют его международным обязательствам (Совместной китайско-британской декларации от 1984 года) по поводу Основного закона Гонконга. Это может серьезно подорвать принцип "одна страна – две системы" и высокий уровень автономии специального административного региона Гонконг ", - заявил Жозеп Боррель.

"Мы будем поднимать этот вопрос в нашем дальнейшем диалоге", - добавил он, отметив, что отношения ЕС и Китая основаны на взаимном уважении и доверии.

Как сообщает "Радио Свобода", накануне законодательное собрание Китая одобрило закон о национальной безопасности Гонконга, который предоставляет Китаю право применять в Гонконге национальные законы и открывать там представительства спецслужб.

США осудили КНР за "одностороннее навязывание" Гонконгу нового закона и заявили о возможности введения санкций. Китай обвинил США во вмешательстве в его внутренние дела.