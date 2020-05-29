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COVID-2019 (Коронавирус)
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В Бельгии уже несколько дней уменьшается число госпитализированных

В Бельгии уже несколько дней уменьшается число госпитализированных
23:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В течение минувших 24 часов 27 новых пациентов были доставлены в больницы.

В течение суток впервые за несколько прошедших месяцев количество пациентов с диагнозом COVID-19 в бельгийских больницах стало меньше 1000 человек.

Об этом сообщает бельгийское издание «The Brussels Times».

«В течение минувших 24 часов 27 новых пациентов были доставлены в больницы, 109 - выписаны. Общее количество людей, которые попали в больницы вследствие коронавируса, в настоящее время составляет 937 человек. Уже несколько дней подряд количество таких больных сокращается в среднем на 6 процентов в течение суток. 187 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии - там количество больных также снижается приблизительно на 4 процента в день», - говорится в сообщении.

Всего в течение суток было выявлено 212 человек, заболевших коронавирусом, что увеличило общее количество инфицированных в Бельгии с начала пандемии до 58 061 человек. Это количество охватывает людей с активной фазой заболевания, тех, кто выздоровел, и тех, кто умер вследствие COVID-19.

В течение суток коронавирус унес еще 42 жизни, что довело общее количество жертв этой болезни в Бельгии до 9430 человек.

По данным ресурса Worldometer, по состоянию на вечер 29 мая в мире зафиксировано 5 945 214 случаев коронавируса, в частности 2 608 366 человек выздоровели и 362 920 умерли.

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Бельгия, Коронавирус, Covid-19.
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