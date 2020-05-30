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В Чехии пройдет суд над белорусом, воевавшим за боевиков на Донбассе

В Чехии пройдет суд над белорусом, воевавшим за боевиков на Донбассе
01:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Дело было передано в суд 27 мая 2020 года.

Пражская прокуратура обвиняет гражданина Беларуси, постоянно проживающего в Чехии, и гражданина Чехии в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне незаконных вооруженных формирований.

Об этом 29 мая сообщает чешский судебный сайт со ссылкой на прокурора Марека Бодлака.

«Прокурор Высшей прокуратуры Праги передал обвинительный акт в Муниципальный суд в Праге против гражданина Беларуси, постоянно проживающего в Чехии, за преступление - теракт ... в связи с его неоднократным участием в вооруженном конфликте на востоке Украины в рядах сепаратистских частей в 2014-2016 годах. Срок наказания, установленный Уголовным кодексом в этом деле, составляет 12-20 лет лишения свободы», - написал прокурор.

Дело было передано в суд 27 мая 2020 года.

České Noviny уточняют, что речь идет о 40-летнем белорусе, который сейчас содержится в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений.

Издание также сообщает, что подобное обвинение выдвигается также гражданину Чехии, который присоединился к боевикам незаконных вооруженных формирований на востоке Украины зимой 2015-2016 годов. Разбирательство по этому делу начнется 1 июля в областном суде в Ческе Будейовице.

Прокуратура обвиняет обоих мужчин в совершении преступления в составе организованной группы. Уголовный кодекс Чехии определяет теракт как деяние, совершенное против Чехии или международной организации.

Ранее Укринформ сообщал о деле чешского солдата Эрика Эшту, который также принимал участие в боях на Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР. Его приговорили к 2 годам и отменили его воинское звание. Эшту обвинили не в терроризме, а в службе в иностранных вооруженных силах. Генеральный прокурор не согласился с приговором, Верховный суд будет рассматривать этот вопрос повторно. Апелляцию подал и сам Эшту, который продолжает утверждать, что ездил в Украину в качестве туриста, а ДНР не является террористической организацией.

Чехия не признает самопровозглашенные республики и настаивает на том, что временно неподконтрольные Киеву территории, а также аннексированный Россией Крым является неотъемлемой частью Украины.

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Чехия, Суд, Донбасс.
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